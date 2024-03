Gastronomie in Ludwigsburg

1 Im Januar 2023 haben die Fanta 4 ihre Doku im Scala gezeigt. Für Andreas „Bär“ Läsker war es ein Heimspiel. Foto: Werner Kuhnle

Andreas „Bär“ Läsker möchte wohl den Clussgarten und das Hifi abgeben. Die Musikkneipe hatte er erst im September 2023 eröffnet. Ein Nachfolger ist schon im Gespräch.











Wenn es so kommt, wie es im internen Zirkel des Kulturbetriebs Scala in Ludwigsburg die Runde macht, wäre es ein Paukenschlag: Andreas „Bär“ Läsker hört nach Informationen unserer Zeitung Ende April mit der Scala-Gastronomie auf. Gerade mal knapp zwei Jahre, nachdem der Manager der Fanta 4 auch beruflich in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist.