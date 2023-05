3 Dennis Hierl (links) als Servicechef und Kevin Lutz als Chefkoch wollen im Traditionsgasthaus „Schwanen am Brauhaus“ neue Wege beschreiten. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Gastronomie ist in Bewegung. Benni Eisele will dem „Ratskeller“ wieder Leben einhauchen. Auch im „Schwanen am Brauhaus“ geht es unter neuer Führung mit Kevin Lutz und Dennis Hierl weiter.









Esslingen - Wir wollen hier in Esslingen eine Institution werden. Und an der einen oder anderen Stelle Gastronomie neu denken.“ Kevin Lutz hat sich zusammen mit seinem Freund und Geschäftspartner Dennis Hierl hohe Ziele gesetzt. Mit dem „Schwanen am Brauhaus“, wie die Traditionsgaststätte am Blarerplatz (bislang „Brauhaus Schwan“) künftig heißen soll, wollen die Beiden zu neuen Ufern aufbrechen. „Tradition und Moderne verbinden“ lautet ihr Anspruch. Das gilt für die Küche genauso wie für die Optik der altehrwürdigen Gasträume, die teilweise mit frisch-frechen Farben und überraschenden Dekos aufgepeppt werden sollen. „Die Gäste sollen bei uns spüren, dass sie immer etwas Neues serviert bekommen“, sagt Hierl. Das betreffe die Speisekarte in gleicher Weise wie die Veranstaltungen, die das ganze Jahr über geplant sind. Mit mehreren Räumen, oben wie im Kellergeschoss, bietet die Lokalität jede Menge Eventfläche und Platz für Feiern jeder Größe. Offizieller Start unter neuer Führung ist am Freitag.