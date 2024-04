1 Seit dem 12. Januar ist das Meatery an der Kronprinzstraße geschlossen. Foto: /Michael Weier

Seit Januar werden im früheren Meatery an der Kronprinzstraße keine Steaks und Drinks mehr serviert. Denn die Hamburger Kette hat sich aus Stuttgart zurückgezogen. Nun steht fest, wer die Räume übernimmt. Die Verträge sind unterzeichnet.











Die im Frühling 2013 eröffnete Filiale des Hamburger Unternehmens Meatery hat sich nach zehn Jahren aus Stuttgart verabschiedet. Grund dafür sei die „wirtschaftliche Lage der Gastronomie“, so hieß es Anfang des Jahres. Der Mietvertrag war ausgelaufen, auf eine Verlängerung um fünf Jahre wurde verzichtet. Meatery ist Teil der Gesellschaft von Gregor Gerlach, dessen Vater die Hotelkette Seaside aufgebaut hat. zwei Steakhäuser werden weiterbetrieben – in den eigenen Hotels, dem Side in Hamburg, wo 2009 das erste Meatery eröffnet wurde, sowie im Gewandhaus in Dresden.