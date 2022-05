14 WM 1974: Die starke polnische Mannschaft (links Robert Gadocha) besiegt im Stuttgarter Neckarstadion vor 70 000 Zuschauern Italien mit 2:1. Foto: Baumann

Fünf Partien der EM 2024 werden in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena stattfinden, die dafür im Bereich der Haupttribüne grundlegend modernisiert wird. Unter diesen Spielen bei der kommenden Europameisterschaft ist auch ein Auftritt der deutschen Mannschaft, die ihr zweites Vorrundenspiel am 19. Juni in Stuttgart bestreiten wird. Neben drei weiteren Vorrundenpartien steigt zudem ein Viertelfinale in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Der Spielort hat Tradition: In den vergangenen Jahrzehnten war Stuttgart immer eine der Gastgeber-Städte, wenn eine Welt- oder Europameisterschaft in Deutschland über die Bühne ging. In einer Bildergalerie blicken wir auf die bisherigen zehn WM- und EM-Spiele in Stuttgart seit 1974 zurück. Viel Spaß beim Durchblicken.