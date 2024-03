1 Fabijan Domic (links) wechselt zur neuen Saison zum 1. FC Normannia Gmünd. Foto: /Günter Schmid

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach gewinnt das Heimspiel gegen die Spfr. Schwäbisch Hall mit 2:1 und bleibt an der Tabellenspitze. Nach der Partie verkünden die ersten zwei Spieler ihren Abschied.











Link kopiert



Der Jubel nach dem 2:1-Erfolg am Samstag im Heimspiel gegen die Spfr. Schwäbisch Hall war bei den Verbandsliga-Fußballern des SV Fellbach groß. Nur einer kämpfte im abschließenden Spielerkreis mit den Tränen: Niklas Koroll. Kurz zuvor hatte der 24-jährige Flügelspieler, der aktuell an einem Muskelfaserriss laboriert, seinen Abschied zum Saisonende erklärt. Er wechselt zum 1. CfR Pforzheim in die Oberliga, in der er dann auf seinen jetzigen Teamgefährten Fabijan Domic treffen wird. Der Torjäger hat unlängst einen Vertrag beim Ligakonkurrenten 1. FC Normannia Gmünd unterschrieben. Beide, und das ist längst kein Geheimnis mehr, gehen in erster Linie ob der finanziellen Misere beim SVF, der nach 19 von 30 Spieltagen die Tabelle immer noch mit vier Punkten Vorsprung anführt und selbst auf dem besten Weg ist, erstmals in seiner Abteilungsgeschichte in die Oberliga aufzusteigen. Dem Vernehmen nach sollen die Spieler bereits seit dem Jahreswechsel keine Gehälter mehr bekommen haben.