Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach: Kein Geld mehr beim Tabellenführer?

1 Geknickt nur wegen der jüngsten 1:3-Niederlage beim SSV Ehingen-Süd? Oder plagen den Fellbacher Verbandsliga-Trainer Mario Marinic noch andere Sorgen? Zum heiklen Thema Finanzen will, kann oder darf sich der 39-Jährige in der Öffentlichkeit nicht äußern. Foto: Heiko Potthoff

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach scheint in finanziellen Schwierigkeiten zu sein. In der Gerüchteküche brodelt es, die Spieler und Trainer sollen in diesem Jahr noch keine Gehälter bekommen haben. Die Abteilungsleiterin Nicole Sdunek dementiert indes alle Spekulationen.











Link kopiert



Gemunkelt wird darüber schon seit geraumer Zeit. Nun werden die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, die an diesem Samstag, 14 Uhr, in Dorfmerkingen das zweite Nachholspiel seit der Winterpause bestreiten, aber auch schon direkt angesprochen und mit dem für sie unschönen Thema konfrontiert: ihren Gehältern. Schließlich ist der Hauptsponsor ihres Vereins, die ortsansässige Immobilienfirma Wohninvest, zuletzt in finanzielle Schieflage geraten (unsere Zeitung hat mehrfach berichtet). Die Frage der Fragen: Inwieweit sind davon auch die Fellbacher Kicker betroffen?