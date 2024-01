Fußball-Verbandsliga: Nächster Ex-Kickers-Profi heuert bei Calcio an

1 Denis Zagaria (links) spielte bis zur Vorsaison für die Stuttgarter Kickers. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Im vergangenen Sommer fand Markus Obernosterer den Weg zum Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Künftig spielt auch ein weiterer Aufstiegsheld der Blauen bei den Italo-Schwaben.











Die Schlagzeile aus dem vergangenen Sommer lässt sich quasi Eins-zu-Eins kopieren: Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen verpflichtet einen Spieler, der mit den Stuttgarter Kickers in der Vorsaison den Aufstieg in die Regionalliga schaffte. Vor einem halben Jahr war es Markus Obernosterer, der vom Regionalliga-Aufsteiger von der Waldau zum italienischen Club auf den Fildern wechselte. Künftig wird er, der in seiner Calcio-Zeit bislang vom Verletzungspech verfolgt war, ein bekanntes Gesicht im Sportpark Goldäcker sehen. Jenes von einem Innenverteidiger, der in der Oberliga-Meistersaison 28 von 34 möglichen Partien bestritt und dabei sogar zwei Treffer markierte.