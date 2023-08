1 Markus Obernosterer spielte bis zuletzt bei den Stuttgarter Kickers. Foto: Baumann

Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga: dort spielten die drei Neuzugänge der Leinfelden-Echterdinger Fußballer in der vergangenen Saison.









Zwei Wochen bevor die Fußball-Verbandsliga in die neue Saison startet, hat Calcio Leinfelden-Echterdingen ordentlich nachgelegt und drei neue Spieler verpflichtet. Der vermeintlich größte Trumpf: Markus Obernosterer läuft ab sofort für die Italo-Schwaben auf. Der 33-jährige Mittelfeldspieler agierte noch in der abgelaufenen Runde mit den Stuttgarter Kickers in der Oberliga, ehe vor Kurzem der Vertrag nach beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Da Obernosterer in Leinfelden wohnt und einen neuen Verein in der Ober- oder Verbandsliga suchte, führte der Weg schnell an den Sportpark Goldäcker.