7 VfB-Mittelfeldspieler Luca Bazzoli setzt sich gegen Bahlingens Tobias Klein durch. Foto: Pressefoto Baumann/Pressefoto Baumann

Nach vier ungeschlagenen Spielen hintereinander verliert der VfB Stuttgart II zum Rückrundenstart daheim gegen den Bahlinger SC mit 0:1. Im Spiel nach vorne fehlt dem Team von Trainer Frank Fahrenhorst die Durchschlagskraft.















Es war ein Spiel auf Augenhöhe zweier Mittelfeldteams der Fußball-Regionalliga – und am Ende gab ein eiskalt ausgespielter Konter den Ausschlag für die 0:1(0:0)-Heimniederlage des VfB Stuttgart gegen den Bahlinger SC am Samstagnachmittag.

Marco Bauer machte im ersten Rückrundenspiel in der 71. Minute den entscheidenden Treffer. Der agile Ex-VfB-Jugendspieler Hassan Pepic war auf der rechten Seite davongezogen, flankte nach innen, wo BSC-Stürmer Santiago Fischer die VfB-Verteidiger auf sich zog – und Bauer vollendete.

350 Zuschauer

Danach probierte der VfB vor den 350 Zuschauern im Schlienzstadion noch einmal alles, um zum Ausgleich zu kommen. Doch auch ein Dreifachwechsel von Trainer Frank Fahrenhorst zehn Minute vor Schluss brachte nichts ein.

Für den VfB II stehen vor der Winterpause noch zwei Spiele gegen Aufsteiger auf dem Programm: Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es zu Eintracht Trier. Am 10. Dezember (14 Uhr) kommt Wormatia Worms nach Stuttgart. Weiter geht es im neuen Jahr dann erst am 4. März.

Aufstellung VfB II

Glaus – Schuster (80. Laupheimer), Kapp, Nothnagel – Hoppe, Hetemi (46. Boziaris), Bazzoli, Kudala (80. Meyer) – Wolf (68. Weik) – Drakas (80. Schipplock), Ganaus.