Evangelos „Laki“ Sbonias ist ein von Grund auf positiver und optimistischer Mensch. Daran hat sich nach der 1:2(1:0)-Hinspielniederlage der SG Sonnenhof Großaspach im Aufstiegs-Hinspiel zur Fußball-Regionalliga bei der TuS Koblenz nichts geändert. „Die Euphorie und der Glaube, dass wir es schaffen, sind nicht kleiner geworden“, sagt der Trainer. „Wir liegen mit einem Tor im Rückstand und haben mindestens 90 Minuten Zeit, das aufzuholen.“

Rückspiel am Mittwoch

Natürlich hätte die Ausgangsposition vor dem Rückspiel an diesem Mittwoch (19 Uhr) besser sein können. Über 2000 Zuschauer werden in der Wir-machen-Druck-Arena erwartet. Zum Hinspiel waren 3769 Besucher ins Koblenzer Stadion Oberwerth gekommen. Sie sahen wie die SG Sonnenhof mit 1:0 in Führung ging und zudem nach der Gelb-Roten Karte für TuS-Spieler Damir Grgic über 40 Minuten in Überzahl spielte. „Danach hatten wir mehr Ballbesitz, was nicht unbedingt ein Vorteil für uns war“, sagte Sbonias. Grundsätzlich war er mit der ersten Halbzeit „sehr, sehr zufrieden“. Nach der Pause habe man „leider zwei, drei Wackler drin gehabt“.

Positiv stimmt den SG-Coach das Comeback von Dominik Salz. Der Stürmer war nach wochenlanger Verletzung an der Fußsohle erstmals wieder am Ball und bereitete auch die Führung durch Anthony Mbem-Som Nyamsi vor. „Ich kann gar nicht so viele Hüte aufziehen, wie ich gerne ziehen würde. Wie er sich nach gerade mal zwei Trainingseinheiten eine Stunde lang reingeworfen hat, ist aller Ehren wert“, sagte Sbonias.

Salz selbst blickte sofort nach vorne: „Wir müssen im Rückspiel zeigen, dass wir aus der ersten Partie etwas gelernt haben“, sagte der 35-jährige Routinier. Nur dann dürfte es zum sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga reichen.