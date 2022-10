8 Umkämpftes Duell ohne Tore: VfB-Mittelfeldmann Lukas Laupheimer (li.) gegen den Ex-Kickers-Spieler Markus Mendler im Dress des FC 08 Homburg. Foto: Imago//Robin Rudel

Die Serie des VfB Stuttgart II in der Regionalliga hält: Mit dem 0:0 gegen den FC 08 Homburg blieb die Elf von Trainer Frank Fahrenhorst zum neunten Mal hintereinander ungeschlagen. Nur am ersten Spieltag hatte es beim Bahlinger SC eine 2:3-Niederlage gegeben, danach folgten vier Siege und fünf Unentschieden. „Manche meinten, unser Lauf sei nur durch ein leichtes Programm zustande gekommen, jetzt haben wir auch ein Spitzenteam über 90 Minuten kontrollieren können. Das war ein richtig gutes Statement, ich bin sehr stolz auf das Team“, sagte Fahrenhorst nach der Partie vor 250 Zuschauern im Schlienzstadion.

In der Tat kam der von Ex-VfB-Profi Timo Wenzel trainierte Tabellenzweite aus dem Saarland nur zu zwei Torabschlüssen. „Unsere Defensive stand extrem gut, schade nur, dass wir aus unseren Chancen kein Tor gemacht haben“, meinte Fahrenhorst, „an unserer Effizienz im Abschluss müssen wir arbeiten.“ Die nächste Möglichkeit, dies im Spiel umzusetzen, bietet sich am kommenden Samstag (14 Uhr) bei Hessen Kassel.

Aufstellung VfB II

Hornung – Aidonis, Kapp, Nothnagel – Hoppe, Bazzoli, Drakas, Laupheimer, Weik (78. Kudala) – Kuol (69. Boziaris), Kastanaras (86. Ganaus).