1 Stammkeeper Ramon Castellucci steht vor der Rückkehr ins Tor der Stuttgarter Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Es ist eine sogenannte Pflichtaufgabe, aber gerade diese lassen sich meistens nicht im Vorbeigehen erledigen. Entsprechend konzentriert will Oberliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers das Spiel beim Tabellen-Vorletzten Offenburger FV angehen.















Im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch war für den Offenburger FV nichts zu holen. Bei der Sport-Union Neckarsulm unterlag die Mannschaft von Trainer Sascha Ruf mit 0:3. Der OFV rutschte in der Tabelle ab und erwartet als Vorletzter an diesem Samstag (15.30 Uhr) Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen“, verspricht Kickers-Coach Mustafa Ünal den vollen Fokus und verweist dabei auf ordentliche Ergebnisse, die der Aufsteiger in dieser Saison schon erzielen konnte. So gab es gegen den SSV Reutlingen einen 1:0-Heimsieg, beim 1. Göppinger SV ein 0:0, und die 0:1-Niederlage bei der SG Sonnenhof Großaspach kam erst durch ein Gegentor in der 87. Minute zustande.

An der klaren Favoritenrolle der Kickers ändert das aber nichts. Nach den Siegen gegen den ATSV Mutschelbach (3:0), beim FSV Hollenbach und gegen die Sport-Union Neckarsulm (jeweils 5:1) soll der vierte dreifache Punktgewinn in Serie her. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Linksverteidiger David Kammerbauer (Probleme am hinteren Oberschenkel), Innenverteidiger Niklas Kolbe konnte am Mittwoch und Donnerstag krankheitsbedingt nicht am Training teilnehmen. Torwart Ramon Castellucci (freie Gelenkkörper im Ellbogen) trainierte dagegen wieder voll mit. „Wenn es auch am Freitag keine Auffälligkeiten gibt, spricht nichts gegen seinen Einsatz“, legte sich Ünal fest. In den vergangenen fünf Spielen wurde Castellucci von David Nreca-Bisinger vertreten.

Nach der Partie in der Ortenau folgt am 8. Oktober (14 Uhr) das Heimspiel gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen, ehe vier Duelle anstehen, die es in sich haben: Nach dem Schlagerspiel beim 1. Göppinger SV (14. Oktober, 19 Uhr) folgt der DFB-Pokal-Kracher gegen Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt (18. Oktober, 18 Uhr), das brisante Heimspiel gegen den SSV Reutlingen (22. Oktober, 14 Uhr) und die Spitzenpartie bei Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach (28. Oktober, 19 Uhr).