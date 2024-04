1 Das Sommermärchen 2006 mit seinen Fanfesten auf dem Schlossplatz ist unvergessen. Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgarts Brauereien rechnen mit einem starken EM-Effekt. Zwar wird in den Fanzonen und in der MHP-Arena nur Bitburger ausgeschenkt, doch außerhalb der offiziellen Bereiche gibt’s regionales Bier. Der Palast der Republik will mit günstigen Preisen punkten.











Martin Alber, der Chef von Stuttgarter Hofbräu, denkt gern an den legendären Sommer 2006 zurück, als es heiß, verrückt und fröhlich selbst außerhalb des Gottlieb-Daimler-Stadions zuging, wie die MHP-Arena damals noch hieß. Die Fußball-WM schenkte den Fans auch in Stuttgart ein Sommermärchen – und ebenso den Brauereien. Das Wetter war so schön wie im Urlaub am Mittelmeer, das deutsche Team weckte eine bisher nicht gekannte Euphorie im Land, die Stadt feierte in völlig neuen Dimensionen, die City bebte – und im Überschwang der Gefühle floss das Bier rekordverdächtig.