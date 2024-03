So schützt die Polizei das Ukraine-Spiel

Fußball-EM in Stuttgart

1 Die versenkbaren Poller sind Teil des Schutzkonzeptes. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/v)

Grundsätzlich stehen alle Partien, die in Stuttgart laufen, unter einem besonderen Schutzkonzept der Polizei. Bei der Ukraine wird es Besonderheiten geben.











Seit Dienstagabend ist es klar: Im Rahmen der Fußball-EM werden durch Stuttgart keine Isländer mit Wikingerschlachtruf „Hu! Hu! Hu!“ ziehen. Stattdessen wird die Nationalmannschaft der Ukraine in Stuttgart antreten, am 26. Juni in der Vorrunde gegen Belgien. Das ist auch der letzte Tag der Gruppenphase.