1 Márton Krausz am Mikrofon im Esslinger Tonstudio. Foto: Martin Broeck /SSB AG

Bei der Fußball-EM erwartet Stuttgart viele ausländische Fans. Die SSB hat sich dafür etwas einfallen lassen. Die Ansagen auf der Stadionlinie U 11 werden auf mehreren Sprachen zu hören sein. Der Ungar Márton Krausz ist einer der Sprecher.











Link kopiert



Für die Fußball-EM in Deutschland haben sich die Verantwortlichen der Stuttgarter Straßenbahnen AG einen ganz besonderen Service für die Wasenlinie U 11, die zwischen Neckarpark und Hauptbahnhof pendelt, einfallen lassen. Die Informationen für die Fahrgäste werden in den Stadtbahnen auch in den Landessprachen der Mannschaften angesagt, die in der Stuttgarter Arena spielen. Neben den Ungarn (am 20. Juni gegen Deutschland) spielen noch die Ukraine, Dänemark, Slowenien, Belgien und die Schotten in der Landeshauptstadt.