Es geht mit großen Schritten auf das sportliche Highlight 2024 zu: Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Am 14. November hat die UEFA bekannt gegeben, wer mit seiner Bewerbung für eine oder mehrere Karten erfolgreich war.

Insgesamt hatten sich in der ersten Verkaufsphase mehr als 20 Millionen Menschen auf die Karten beworben. Die meisten Interessenten – etwa zwei Drittel – kamen aus Deutschland. Es flatterten aber auch Bestellungen aus der ganzen Welt ein. Weil allerdings lediglich rund 1,2 Millionen Tickets im Topf waren, gingen entsprechend viele leer aus.

Lesen Sie auch

Wie viele Tickets gehen insgesamt in den Verkauf?

Die Gesamtzahl der Tickets für die insgesamt 51 Partien der Europameisterschaft 2024 beziffert die Uefa auf rund 2,7 Millionen. Es sind also längst nicht alle Karten vergriffen – noch nicht. Denn Anfang Dezember gibt es eine zweite Verkaufsrunde. Nach dieser werden von den 2,7 Millionen verfügbaren Karten 2,2 Millionen bereits vergriffen sein.

Wann startet die zweite Verkaufsphase?

Die zweite Verkaufsphase beginnt am Montag, 4. Dezember – zwei Tage nach der mit Spannung erwarteten Gruppen-Auslosung in Hamburg. Eintrittskarten in der zweiten Phase werden an die Fans der qualifizierten Mannschaften über die nationalen Verbände verkauft.

Wie kommt man an Tickets?

Um ein Gruppenspiel der Nagelsmann-Elf live im Stadion zu sehen, gibt es für Fans derweil drei Optionen. Ein Überblick:

Ein Weg ist die Mitgliedschaft im offiziellen Fanklub der Nationalmannschaft . Denn den 55.000 Mitgliedern steht nach Angaben des DFB das größte Ticket-Kontingent zur Verfügung. Wer Mitglied werden will: Der Jahresbeitrag liegt zwischen 15 und 30 Euro.

. Denn den 55.000 Mitgliedern steht nach Angaben des DFB das größte Ticket-Kontingent zur Verfügung. Wer Mitglied werden will: Der Jahresbeitrag liegt zwischen 15 und 30 Euro. Zudem bestand die Möglichkeit, beim DFB einen eigenständig organisierten Fanklub anzumelden . Auch diesen steht nämlich ein festes Kontingent an Tickets zu.

. Auch diesen steht nämlich ein festes Kontingent an Tickets zu. Die dritte Option ist ebenfalls mit Kosten verbunden – die eigene Turnierregistrierung. Fünf Euro werden fällig, um sich die Teilnahmen an diesem Verfahren zu sichern. „Bei der zu erwartenden hohen Anzahl an Registrierungen soll über die Validierung einer Kreditkarte sichergestellt werden, dass hinter jeder Bewerbung ein echter Fan steht. Der Betrag von fünf Euro für eine Turnierregistrierung deckt dabei ausschließlich die Kosten des Registrierungs- und Verarbeitungsprozesses“, heißt es im „FAQ“ auf der offiziellen Ticketverkaufseite.

Wie viele Tickets stehen dem DFB zur Verfügung?

Pro Gruppenspiel stehen dem DFB rund 10.000 Tickets zur Verfügung. Tickets für die K.o.-Runde – falls Deutschland diese erreicht – gehen erst nach Abschluss der Gruppenphase in den offenen Verkauf.

Wann starten die jeweiligen Verkaufsphasen?

Innerhalb der zweiten Verkaufsphase wird es drei Zeitfenster geben. Die erste Verkaufsphase startet am 4. Dezember um 10 Uhr und wird bis zum 7. Dezember um 9 Uhr andauern. Tickets können in dieser Phase nur Mitglieder des offiziellen Fanklubs der Nationalmannschaft erwerben, die mehr als elf Bonuspunkte besitzen. Bonuspunkte? Diese werden anhand der Dauer der Mitgliedschaft und an Besuchen der jüngsten Länderspiele bemessen.

An der zweiten Verkaufsphase – vom 7. Dezember um 10 Uhr bis 11. Dezember um 9 Uhr – dürfen nur Mitglieder des offiziellen Fanklubs mit sieben bis zehn Bonuspunkten teilnehmen. In der dritten Phase, die vom 11. Dezember (10 Uhr) bis zum 15. Dezember (15.59 Uhr) dauert, können neben Fanklub-Mitgliedern mit sieben und weniger Punkten schließlich auch Turnierregistrierte auf Tickets hoffen.

Werden die Tickets erneut verlost?

Nein, in den drei Verkaufsphasen gilt das Prinzip „First-Come-First-Served“. Fans müssen also schnell sein. Eine Verlosung wird es nicht geben.

Was kosten die Tickets?

Die Preisspanne bei den EM-Tickets ist riesig. So kosten die billigsten Karten in der Gruppenphase 30 Euro. Für die sogenannte „Fan-First“-Kategorie steigt der Preis in der K.o.-Runde jedoch an. So zahlt man im Finale für das günstigste Ticket schließlich 95 Euro. Die Mehrzahl der Tickets werden jedoch in der Kategorie 1 bis 3 angeboten. Für das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München zahlt man zum Beispiel für Kategorie 2 400 Euro – in den restlichen Gruppenspielen liegt der Preis in der gleichen Kategorie bei 150 Euro.

Für Kategorie 1 muss der Fan noch tiefer in die Tasche greifen. Während man bei den Gruppenspielen (Eröffnungsspiel ausgeschlossen) noch 200 Euro zahlt, kostet das gleiche Ticket im Finale 1000 Euro.

Und was ist mit den drei fehlenden Teams?

Die drei fehlenden Mannschaften werden in einem Play-off ermittelt. Stehen diese fest, gibt es eine dritte Verkaufsphase.

Der Termin steht noch nicht genau fest, die Organisatoren sprechen von „März/April 2024“. Anschließend „wird es noch weitere Möglichkeiten zum Ticketkauf geben“, kündigt die UEFA an. Weitere Details nennt sie aber nicht.

Gibt es nach der dritten Runde noch Möglichkeiten, an Tickets zu kommen?

Ein Weiterverkauf von Tickets ist ausschließlich über die offizielle UEFA-Plattform gestattet – wahrscheinlich ab Frühjahr 2024. Auch eine Tauschbörse ist geplant. Zurückgegeben werden können erworbenen Karten derweil nicht. Die Verbraucherzentrale warnt zudem: „Sollten Ihnen Karten auf dem Schwarzmarkt angeboten werden, lassen Sie unbedingt die Finger davon! Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um nicht gültige Tickets und gegebenenfalls sogar um Betrug. Seien Sie sich zudem darüber im Klaren, dass die Uefa Tickets, die nicht auf offiziellem Wege erworben wurden, ohne Entschädigung ersatzlos sperren lassen kann.“

Vor der Europameisterschaft wird es zudem noch einen Last-Minute-Verkauf geben. Auch auf Tickets für die K.o-Phase können Fans noch hoffen – einige davon werden, wie oben bereits erwähnt, erst nach der Gruppenphase zum Verkauf angeboten.

Sind die Tickets übertragbar?

Bedingt. Kann man ein Spiel zum Beispiel aufgrund von gesundheitlichen Problemen am Ende doch nicht besuchen, ist es möglich, das Ticket noch an einen Verwandten oder einen Freund weiterzugeben. Jedoch müssen die persönlichen Daten des neuen Ticket-Inhabers innerhalb einer bestimmten zeitlichen Frist an die Turnier-Organisatoren mitgeteilt werden.

Gibt es auch Tickets für Menschen mit Behinderung?

Ja. Für jedes Spiel werden auch Karten für Fans mit Behinderung bereitgestellt. Insgesamt bietet die Uefa etwa 42 000 Tickets für Rollstuhlfahrer zu 30 Euro an. „Diese Tickets werden in der günstigsten Kategorie angeboten, unabhängig davon, wo sich die barrierefreien Plätze im Stadion befinden“, schreiben die Organisatoren. Zudem kann eine Freikarte für eine Begleitperson beantragt werden. Stehplätze gibt es bei der EM nicht.

Brauchen Kinder ein Ticket?

Ja, auch Kinder – darunter Baby und Kleinkinder – brauchen ein gültiges Ticket. „Alle Kinder benötigen unabhängig ihres Alters ein gültiges Ticket und bekommen somit einen Sitzplatz zugeteilt“, schreibt die UEFA. Für sie muss zudem der volle Preis bezahlt werden.

Kann ich mit den Tickets den Nahverkehr nutzen?

Ja, wer im Besitz eines Tickets ist, kann den Nahverkehr rund um das Spiel kostenlos nutzen. Im Fernverkehr gibt es für Karteninhaber eines EM-Spiels zudem eine Ermäßigung. Fahrten hin und zurück mit dem ICE kosten in der 2. Klasse dann knapp 30 Euro.