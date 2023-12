Im kommenden Sommer ist es wieder so weit: Die Fußball-Europameisterschaft findet statt – und zwar in Deutschland. Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 wird der Nachfolger des amtierenden Europameisters Italien gesucht. Dafür kämpfen insgesamt 24 Nationen um den europäischen Fußballpokal.

Seit diesem Dienstag (14. November) ist auch klar, wer in der ersten Verkaufsphase Tickets bekommen hat. Gespielt wird beim Turnier in zehn deutschen Städten – auch in Stuttgart. Aber welche Spiele finden im Wohnzimmer des VfB Stuttgart, der MHP Arena, statt?

Welche Spiele in Stuttgart stattfinden

Im Stadion des VfB, das während dem Turnier den Namen „Stuttgart Arena“ trägt, werden vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen. Besonders interessant für Fans ist das Gruppenphase-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am Mittwoch, 19. Juni.

Der Gegner des DFB-Teams in der baden-württembergischen Landeshauptstadt steht noch nicht fest, da die EM-Qualifikation noch bis zum 21. November 2023 läuft. Und auch danach werden noch einmal drei Plätze für das Turnier über Playoff-Spiele vom 21. bis 26. März 2024 vergeben.

Die fünf Stuttgart-Spiele in der Übersicht:

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist als Gastgeber in der Gruppe A gesetzt und startet mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in der Fußball Arena München ins Turnier. Fünf Tage später ist die DFB-Auswahl dann in Stuttgart, am Sonntag, 23. Juni, in Frankfurt zu Gast.

Neben der Partie der Deutschen-Elf werden in Stuttgart noch folgende EM-Partien ausgetragen:

Sonntag, 16. Juni 2024, Spiel der Gruppe C (C1 -C2)

(C1 -C2) Mittwoch, 19. Juni 2024, Spiel der Gruppe A (Deutschland-Spiel in Stuttgart, A1 – A3)

(Deutschland-Spiel in Stuttgart, A1 – A3) Sonntag, 23. Juni 2024, Spiel der Gruppe A (A2 – A3)

(A2 – A3) Mittwoch, 26 Juni 2024, Spiel der Gruppe E (E4 – E1)

(E4 – E1) Freitag, 05. Juli 2024, Viertelfinale (eventuell mit der DFB-Elf)

Bei der EM 1988 fanden zwei Spiele in der baden-württembergischen Landeshauptstadt statt, bei der WM 1974 vier, bei der WM 2006 waren es sechs Partien – unter anderem das Spiel um Platz drei, in dem das deutsche Team Portugal mit 3:1 bezwang.

Zehn Austragungsorte der EM

Neben Stuttgart sind auch Berlin, München, Frankfurt, Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Köln Austragungsorte der EM.