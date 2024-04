1 Jürgen Kramny als U-19-Trainer in seiner bisher letzten Station bei Eintracht Frankfurt – seit 2022 ist er ohne Job im Fußball. Foto: imago //Harald Bremes

Vergangenen März war der Fußball für kurze Zeit noch mehr in den Hintergrund gerückt für Jürgen Kramny. Von dem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus in Markgröningen war auch seine Schwiegermutter betroffen. „Aber sie hat Glück gehabt“, sagt der arbeitslose Fußball-Lehrer. Er hat derzeit viel Zeit, sich um private Dinge zu kümmern.