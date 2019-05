19 Zwei Routiniers im VfB-Kader: Castro (links) und Beck Foto: Baumann

An Erfahrung im Kader mangelt es dem VfB Stuttgart wahrlich nicht: Nur ein anderes Team hat noch mehr Einsätze in der Fußball-Bundesliga vorzuweisen.

Stuttgart - Wenn es an einem nicht mangelt beim VfB Stuttgart, dann an Erfahrung im Kader. In Sachen Erfahrung spielt der VfB Stuttgart in der Bundesliga um die Champions League, nur eine Mannschaft hat noch mehr Bundesligaspiele auf dem Buckel als der Kader des VfB. Im Abstiegskampf setzt auch der neue VfB-Trainer Nico Willig im Mittelfeld auf erfahrene Kräfte wie Andreas Beck oder Gonzalo Castro. Kann dies im Kampf um den Klassenverbleib ein entscheidender Trumpf sein?

Lesen Sie hier: Darum setzt Nico Willig auf Castro und Co.

In der bisherigen Saison war die Erfahrung ja nicht unbedingt ein positiver Faktor, zumindest wenn man die Punktausbeute des VfB betrachtet. Ändert sich das nun in der ganze heißen Phase der Saison? Wird Erfahrung nun zum wichtigsten Faktor? Zumindest haben die VfB-Profis um Längen mehr Bundesligaspiele als etwa die Spieler aus Nürnberg oder Hannover.

In unserer Bildergalerie finden Sie die Erfahrungstabelle der Bundesliga-Kader sowie jeweils den Spieler mit den meisten Einsätzen (Quelle: transfermarkt.de).