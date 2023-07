1 Feste Größe in Willigs Plan: Andreas Beck Foto: Baumann

VfB-Trainer Nico Willig verzichtet im defensiven Mittelfeld lieber auf schnellere Beine und ein paar flotte Vertikalpässe nach vorne und setzt stattdessen auf Erfahrung. Das hat seine Gründe.









Stuttgart - Montags ist dem Trainer die Idee gekommen, mittwochs sprach er mit dem Spieler darüber, und samstags entstand dann dieses Bild, das viel aussagt über das Arbeitsverhältnis zwischen Nico Willig und Andreas Beck. Nach einer halben Stunde im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach stand der Interimscoach des VfB Stuttgart an der Seitenlinie – und bei ihm sein Kapitän. Sie diskutierten und justierten nach. In diesem Augenblick wurde nach außen sichtbar, was nach innen unstrittig ist: Beck hat in der Mannschaft eine wichtige Rolle. Und jetzt nimmt er auch auf dem Rasen eine zentrale Position ein – im Mittelfeld.