8 Célia Šašić und Philipp Lahm bringen den Pokal auf den Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wird es wieder ein Märchen? Die Vorfreude auf die EM 2024 soll wachsen. Noch sind es einige Tage bis zum ersten Spiel am 16. Juni in Stuttgart. Doch der Pokal ist schon mal da. Philipp Lahm brachte ihn am Freitag vorbei.











Link kopiert



Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So enden alle Märchen. Nur eines nicht. Das Sommermärchen. Ewig soll es weitergehen. Ein Sommermärchen 2.0 wollen Deutschland, wollen Stuttgart im Sommer feiern. Die Erinnerungen an die WM 2006 waren allgegenwärtig am Freitag auf dem Schlossplatz, als Philipp Lahm und Célia Šašić den EM-Pokal vorbeibrachten. Der EM-Direktor und die Botschafterin besuchten Stuttgart als erste Station der Trophy-Tour durch die zehn Gastgeberstädte der EM 2024.