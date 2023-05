7 Die Schmitthenner-Villa (rotes Dach in der Mitte) , Eduard-Pfeiffer-Straße 89, liegt in einem uneinsehbaren, parkähnlichen Grundstück. Daran angrenzend (schräg unten links, dunkles Dach) das 2019 abgerissene Haus Förster, das ebenfalls von Schmitthenner entworfen wurde. Foto: Stadtmessungsamt Stuttgart

Als Person umstritten, als Architekt anerkannt: Paul Schmitthenner hat Baugeschichte geschrieben. Das allein schützt nicht vor Vergänglichkeit. Einer besonders markanten Villa in Stuttgart könnte jetzt der Abriss drohen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der Ton der Immobilienanzeige ist fast schwärmerisch: „Betritt man das Grundstück und schließt das Tor hinter sich, ist man in einer anderen Welt! Eine grüne Oase und eine Stille erwarten einen, wie man es so in Stuttgart nicht vermuten könnte. Ein herrlicher Baumbestand umgibt das einzigartige Wohnhaus, welches durch den Turm eine außergewöhnliche Charakteristik erhielt.“ Wer da nicht neugierig wird. Zumal das Inserat noch weit mehr verspricht: „Das Haus betritt man durch ebendiesen Turm. Geschlämmte Wände, Solnhofer Platten, ausgesuchtes Mobiliar und von Schmitthenner entworfene Wandlampen strahlen schon hier den Geist des Hauses aus.“