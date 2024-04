Architekturausstellung in Stuttgart Polens heimliche Avantgarde in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung

In Stuttgart wurde abgerissen, was woanders stehen blieb. So gibt es im polnischen Katowice noch dutzendweise Zeugnisse des Neuen Bauens. Eine Schau am Weißenhof zeigt, wie schön avantgardistische Architektur aus der Zeit zwischen den Kriegen noch heute ist.