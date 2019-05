1 Patrick Auracher von den Stuttgarter Kickers ist gegen Bissingen eine Option. Foto: Pressefoto Baumann

In Großaspach gilt es für die Stuttgarter Kickers am Vatertag: Gegen Bissingen dürfen die Blauen auf keinen Fall verlieren – sonst müssten die Blauen eine weitere Saison in der Oberliga ran. Wir haben den Liveticker:

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers müssen am Donnerstag um 15 Uhr in Großaspach gegen FSV 08 Bissingen ran. Dabei gilt: verlieren verboten. Bei einer Niederlage würden sich die Bissinger am letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg noch an den Blauen vorbei auf Platz zwei schieben. Gewinnen die Kickers oder spielen zumindest unentschieden, dann sind sie für die Aufstiegsrunde qualifiziert.

Gut für die Degerlocher ist, dass sich Patrick Auracher und Pedro Astray noch rechtzeitig vor dem „Endspiel“ fit gemeldet haben. Dafür droht Lhadji Badiane (Oberschenkelprobleme) auszufallen. Wie sich das Team von Trainer Tobias Flitsch in Großaspach schlägt, können Sie hier im Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit FuPa.net und den Stuttgarter Kickers anbieten, verfolgen.