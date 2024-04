Seit Samstag drehen sich beim Frühlingsfest die Karusselle und ist Betrieb in den Festzelten. Trotz wenig frühlingshafter Temperaturen ist der Andrang groß. Die Veranstalter nennen erste Zahlen.

Auch wenn das erste Frühlingsfestwochenende vor allem eines nicht bot, nämlich Frühling, ziehen die Veranstalter eine positive Zwischenbilanz. „Am Eröffnungstag waren knapp 100 000 Besucherinnen und Besucher auf dem Frühlingsfest“, sagt Stefanie Hirrle, Unternehmenssprecherin der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Damit sei man „ mehr als zufrieden, da das Wetter deutlich schlechter angekündigt wurde, als es letztendlich war“. Der Zuspruch sei deshalb deutlich besser als erwartet. „Das Fest ist gut angelaufen und verläuft friedlich.“

Proteste bei der Eröffnung

Am Samstag wurde von Bürgermeister Thomas Fuhrmann das erste Fass angestochen und damit das 84. Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen eröffnet. Aktivisten hatten die Veranstaltung gestört und auf den aus ihrer Sicht zu hohen Fleischkonsum in den Zelten und an den Ständen hingewiesen. Das Fest findet noch bis 12. Mai statt.