Hopfen und Hanf sind verwandt. Behandelt werden die daraus gewonnen Produkte aber anders. Bier ist erlaubt, Haschisch verboten. Ein Konsumverbot ist in die Benutzungsordnung für das Frühlingsfest aufgenommen worden. Das Frühlingsfest richte sich als Veranstaltung auch an Kinder und Familien. Des Kinder- und Jugendschutzes wegen ist deshalb der Konsum von Cannabis auf dem Wasen untersagt. Es bleibt also dabei, das Frühlingsfest beginnt mit dem Anstich des ersten Fass Bieres – und nicht mit dem Anzünden des ersten Joints.

Wann beginnt das Fest?

Es ist der Moment, an dem der Wasenbürgermeister mal öffentlich tätig werden kann. Kämmerer Thomas Fuhrmann ist in einer sehr schwäbischen Kombination für die Finanzen Stuttgarts und die Feste auf dem Cannstatter Wasen zuständig. Um 11.30 Uhr wird er diesen Samstag im Göckelesmaier-Zelt das erste Fass anstechen.

Was kostet die Maß?

Kostete die Maß Bier beim Frühlingsfest im Vorjahr bis zu 13,20 Euro und beim Volksfest bis zu 14,20 Euro, muss der Gast beim Frühlingsfest 2024 bis zu 13,80 Euro ausgeben für einen Liter Bier. Die Wirte begründen diese Steigerung mit Investitionen in die Zelte und die allgemeine Teuerung.

Klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht. Foto: Grafik/Yann Lange/Vorlage in.stuttgart

Wieso muss ich Pfand zahlen?

Für den Maßkrug im Zelt ist kein Pfand fällig. Aber wer auf dem Platz bei den Imbissen und Biergärten was trinkt, bekommt das Getränk im Pfandbecher. Für das Pfand sind 2,50 Euro fällig. Die Becher können an jedem Stand zurückgegeben werden. Das klingt nicht sonderlich kompliziert. Was die Logistik schwierig macht, ist das Sammeln und Spülen. Dafür ist die Firma Spülmeisterei verantwortlich. In Leinfelden werden die Becher gereinigt, getrocknet und dann wieder auf dem Wasen verteilt. Das ist nicht nur ein Probelauf fürs Volksfest, sondern auch für die Fanfeste bei der EM, auch dort wird es nur Pfandbecher geben.

Wie teuer ist der Nervenkitzel?

Eine Fahrt im Riesenrads Bellevue kostet für Kinder 5 und für Erwachsene 8 Euro. Ein Fahrt in einem Boxauto kostet 3 Euro. Mindestens 5 Euro kostet eine Fahrt in einer Geisterbahn. Im Kettenkarussell Cannstatter Wellenflug zahlt man für eine Fahrt 4 Euro. Im Babyflug offen kostet eine Fahrt 2,50 Euro. In der Achterbahn Alpina kostet eine Fahrt 8 Euro, Kinder 6 Euro. In der Wilden Maus sind es 6 Euro und 4 Euro. Für den Schleudergang im Transformer sind 6 Euro fällig.

Was kosten Essen und Trinken auf dem Platz?

Lángos kostet zwischen 4,50 und 6 Euro. Für einen Mais-Kolben zahlt man mindestens 3,50 Euro. Für Pommes werden zumeist 4 Euro fällig. Für 100 Gramm gebrannte Mandeln zahlt man 4,50 Euro. Waffeln kosten 5 Euro, Schoko-Bananen 4 Euro.

Wie kommt man auf den Wasen?

Am besten mit Bus und Bahn. Die S-Bahn Linien S1, S2 oder S3 und die Nahverkehrszüge MEX 12, MEX 13, MEX 16, MEX 18, MEX 19, MEX 90, RE 90 halten am Bahnhof Bad Cannstatt. Von dort aus geht es zu Fuß in zehn Minuten auf den Wasen. Die Stadtbahn-Sonderlinie U11 fahrt am Wochenende und an Feiertagen eine Schleife vom Hauptbahnhof zum Wasen. Die Linie U19 fährt montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 19.30 Uhr zum Wasen.

Wann ist geöffnet?

Geöffnet ist von Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, freitags und am Dienstag, 30. April, und Mittwoch, 8. Mai, von 12 bis 24 Uhr, samstags von 11 bis 24 Uhr, sonntags und feiertags von 11 bis 23 Uhr.