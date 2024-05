Frühlingsfest in Stuttgart

7 Modenschau auf dem Frühlingsfest: Der württembergische Stil soll sich von der bayerischen Tracht abheben. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Das Gegenstück zur bayerischen Lederhose: Auf dem Frühlingsfest haben Models württembergische Trachten zur Schau getragen – und Sneaker dazu getragen.











Models haben bei einer Modenschau am Sonntag auf dem Frühlingsfest in Stuttgart vorgeführt, wie Trachten aus Württemberg aussehen. Auf einem Laufsteg im Albdorf präsentierten Frauen und Männer die Gegenstücke zu Lederhose und Dirndl, die auf dem Oktoberfest getragen werden. Auch wenn die Outfits aus Württemberg sehr an die Trachten aus Bayern erinnern, sollen sich die Kleidungsstücke von der Wiesn-Tracht abheben.