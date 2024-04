In einem Festzelt auf dem Cannstatter Wasen haben sich am Wochenende offenbar mehrere Hundert Menschen mit einem bisher nicht näher genannten Magen-Darm-Virus angesteckt. Beim Stuttgarter Gesundheitsamt gehen immer mehr Meldungen ein.

„Wir haben ein größeres Ausbruchsgeschehen festgestellt. Uns haben Hinweise erreicht, die auf über 300 Magen-Darm-Erkrankungen schließen lassen. Aufgetreten sind sie im Nachgang zum Besuch eines Zelts auf dem Frühlingsfest“, sagte ein Sprecher der Stadt unserer Zeitung. Um welches Zelt es sich handelt, sagt die Stadt bisher nicht. Die Symptome sprächen „für eine virale Erkrankung“. Erste Proben würden derzeit im Labor ausgewertet.

Lesen Sie auch

„Die Lebensmittelüberwachung und das Gesundheitsamt waren sofort nach Eintreffen der ersten Meldungen vor Ort, um die Hygiene zu überprüfen und Proben der Lebensmittel zu nehmen. Wir wollen derzeit in erster Linie das Ausbruchsgeschehen eindämmen und die Quelle der Infektion lokalisieren“, so der Sprecher. Man lege einen Schwerpunkt auf zentrale Servicebereiche im Zelt und passe die Hygienemaßnahmen entsprechend an. Inzwischen weisen wohl auch die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Symptome auf. Bei den Besuchern erstrecken sich die Fälle weit über die Region Stuttgart hinaus. Inzwischen gibt es offenbar auch Sekundärfälle, das heißt, Erkrankte, die zuvor auf dem Wasen gewesen sind, haben weitere Kontaktpersonen angesteckt.

Die Stadt rät Betroffenen, sich ans Gesundheitsamt (infektionsschutz@stuttgart.de) und ihren Hausarzt zu wenden. Erkrankte sollten die empfohlenen Hygienemaßnahmen beachten, um die weitere Ausbreitung zu unterbinden. Informationen finden Betroffene unter: https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/krankheitsbilder/magen-darm-infektionen/#tab-6216-c21424.