1 Im November 2017 stellte Burhan Sabanoglu sein Kochbuch vor, wenig später verabschiedete er sich aus dem Murrhardter Hof. Foto: Lichtgut//Jan Reich

Seine Maultaschen und der Kartoffelsalat waren Kult: Am Wochenende hat das Herz von Burhan Sabanoglu aufgehört zu schlagen. Er galt als Paradebeispiel für Integration und fühlte sich in Stuttgart „wie ein König“.









Der langjährige Wirt des Murrhardter Hofs ist verstorben: Burhan Sabanoglu erlag am Wochenende einem Herzversagen. Er wurde 78 Jahre alt. Bis zum Jahr 2017 kochte er „Maultaschen und Kartoffelsalat wie bei Oma“ am Wilhelmsplatz. Er war eine Stuttgarter Institution, seine schwäbische Küche machte ihn zum bekanntesten türkischen Wirt in der Stadt. Politiker wie Lothar Späth, Gerhard Mayer-Vorfelder, Wirtschaftsgrößen, Balletttänzer und VfB-Spieler gingen bei ihm ein und aus. Mit einem Kochbuch verabschiedete er sich in die Rente. Er wollte „nie etwas anderes als Koch“ werden, erklärte er in „Burhan kocht“.