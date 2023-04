Rückschlag vor dem Kampf ums Final Four in der European League

Freudentänze in der EWS-Arena – aber nur vom Gästeteam. Die HSG Wetzlar nahm im Kampf gegen den Abstieg aus der Handball-Bundesliga mit einem 28:26 (10:11) bei Frisch Auf Göppingen überraschend zwei wichtige Punkte mit. Für Frisch Auf bedeutete die Heimpleite nach zuletzt sieben ungeschlagenen Pflichtspielen hintereinander einen Rückschlag. „Das tut mega weh“, sagte der enttäuschte Linksaußen Marcel Schiller. Er war mit 9/6 Toren zwar bester Werfer seines Teams, vergab aber auch klare Chancen und übte Selbstkritik: „Wir haben vor allem von außen zu viele Bälle verworfen.“

Trotz der vielen Fehlwürfe schien Frisch Auf vor 3700 Zuschauern bei der 22:19-Führung (49.) auf der Siegerstraße, fühlte sich dann aber offenbar zu sicher. Es riss komplett der Faden. Als das Spiel auch dank der Paraden des für den lange Zeit überragenden Anadin Suljakovic eingewechselten HSG-Keepers Till Klimpke zu kippen begann, stemmten sich die in dieser Phase ideenlosen Göppinger mit zu wenig Willen und Leidenschaft gegen die drohende Niederlage. Im Gegensatz zum überzeugenden 37:28 vom vergangenen Sonntag gegen den Bergischen HC ging das Team von Trainer Markus Baur auch mit viel zu wenig Überzeugung in die Abschlüsse.

Damit geht Frisch Auf mit einem gehörigen Dämpfer in die beiden kommenden Viertelfinalspiele in der European League gegen RK Nexe Nasice. Am Dienstag (20.45 Uhr) kommt das kroatische Spitzenteam in die EWS-Arena. Am 18. April (18.45 Uhr) entscheidet sich dann in Nasice, ob Frisch Auf ins Final Four am 27./28. Mai in Flensburg einzieht. Auswirkungen befürchtet Baur nicht. Im Gegenteil: „Wir sind zwar riesig enttäuscht, aber vielleicht war es zum richtigen Zeitpunkt ein Schuss vor den Bug“, sagte der Weltmeister von 2007.

Wird Petkovic ein Thema?

Für die HSG Wetzlar war es auf alle Fälle zum richtigen Zeitpunkt ein Zeichen im Kampf gegen den Abstieg. Ob das Interimstrainerduo Jasmin Camdzic/Filip Mirkulovski nun weitermacht, ließ Camdzic in seiner Funktion als Sportlicher Leiter offen: „Jetzt freuen wir uns erst einmal über die zwei Punkte. Wir haben 17 Tage Pause und entscheiden in Ruhe.“ Dass der russische Nationaltrainer Velimir Petkovic in Wetzlar ernsthaft gehandelt wird, darauf wollte Camdzic nicht groß eingehen: „Von dem Gerücht habe ich auch gehört und gelesen.“ Er habe mit dem 66-Jährigen aber nicht gesprochen.

Aufstellungen

FAG Sego (1.-46., 56.-60.), Rebmann (46.-56.); Kneule , Duarte (ne.), Lindenchrone 4, Heymann, Sarac 3, Ellebaek, Blagotinsek, Schiller 9/6, Goller 3, Gulliksen, Hermann 2, Kozina 2, Malus 1, Schmidt 2.

HSG Suljakovic (1.-47.), Klimpke (47.-60.); Nyfjäll 1, Kuzmanovski, Schmidt 2, Nikolic 1, Becher 2/2, Weissgerber, Schelker, Fredriksen 2, Pliuto, Wagner 4, Mellegard, Rubin 6, Novak 7/1, Cavor 3.

So geht es weiter

Bundesliga

HSV Hamburg – Frisch Auf (20. April, 19.05 Uhr), Frisch Auf – ASV Hamm-Westfalen (3. Mai, 19.05 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (6. Mai, 18.30 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (11. Mai, 19.05 Uhr), MT Melsungen – Frisch Auf (1. Juni, 19.05 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (1. bis 4. Juni), VfL Gummersbach – Frisch Auf (7./8. Juni), Frisch Auf – THW Kiel (11. Juni, 15.30 Uhr).

European League

Viertelfinale: Frisch Auf – Nexe Nasice (11. April, 20.45 Uhr), Nexe Nasice – Frisch Auf (18. April, 18.45 Uhr). Die weiteren Paarungen: Fraikin BM. Granollers – SG Flensburg-Handewitt, Sporting CP Lissabon – Montpellier HB,