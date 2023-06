13 Marin Sego zeigt sein bisher bestes Spiel im Dress von Frisch Auf Göppingen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Sie wären lieber beim Final Four in Flensburg erfolgreich gewesen. Der 25:19-Sieg gegen European-League-Champion Füchse Berlin bringt Frisch Auf Göppingen zwar nicht mehr viel für die Bundesliga, ist aber dennoch Balsam für die Seele.









Vor einer Woche bejubelten die Füchse Berlin ausgelassen den Titel in der European League. Frisch Auf Göppingen konnte sich über den dritten Platz beim Final Four in Flensburg dagegen nicht wirklich freuen. Am Sonntag herrschte nach dem Bundesligaspiel vor 3800 Zuschauern in der EWS-Arena eine völlig andere Gefühlslage. Die Göppinger tanzten nach dem 25:19 (14:10) begeistert im Kreis, die Füchse ließen enttäuscht die Köpfe hängen – mit der Niederlage haben sie ihre letzte Chance auf die Teilnahme an der Champions League verspielt.