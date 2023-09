17 Der Führungstreffer von Josip Sarac 18 Sekunden vor Schluss zum 27:26 reicht Frisch Auf nicht zum Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen liegt gegen die Rhein-Neckar Löwen 17:21 hinten, führt mit 27:26, am Ende steht’s in einem packenden und spannenden baden-württembergischen Derby 27:27. Wer konnte damit besser leben?









Am Ende fragte sich jeder, wer in diesem packenden baden-württembergischen Handball-Derby zwischen Frisch Auf Göppingen und den Rhein-Neckar Löwen mit dem 27:27 (11:12) besser leben kann. „Mein Team hat Charakter gezeigt und nie den Kopf hängen lassen. Am Ende geht das Ergebnis vollkommen in Ordnung“, fand Frisch-Auf-Trainer Markus Baur lobende Worte für sein kampfstarkes Team.