Er spielte zuletzt nur in der Zweiten Handball-Bundesliga, bringt aber viel internationale Erfahrung mit. Auf Neuzugang Bart Ravensbergen ruhen bei Frisch Auf Göppingen große Hoffnungen. Was zeichnet den niederländischen Nationaltorwart aus?









Den Trainingsauftakt hätte er um ein Haar verpasst: Bart Ravensbergen saß in den Flitterwochen mit seiner Ehefrau Laura auf einer kleinen Insel fest. Der indische Ozean war zu wild, um das Paar per Boot zum Flughafen nach Bali zu bringen. Auf den letzten Drücker klappte es dann doch noch, dass der Torwart pünktlich zum Trainingsauftakt beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen aufschlug. „Inzwischen haben wir uns schon ganz gut eingelebt“, sagt der niederländische Nationalkeeper und ergänzt mit einem Grinsen: „Obwohl ich nun nicht mehr nur ein paar Kilometer über die Grenze muss, um in einem niederländischen Supermarkt einzukaufen.“ In seinen Heimatort Voorschoten, zwischen Den Haag und Leiden, fährt er mit den Auto nun über sieben Stunden.