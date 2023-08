1 Primoz Prost stand zwischen 2013 und 2019 im Tor von Frisch Auf Göppingen – künftig trainiert der frühere slowenische Nationalspieler die Keeper des Handball-Bundesligisten. Foto: Baumann/Julia Rahn

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen setzt in der kommenden Saison auf einen neuen Torwarttrainer: Der ehemalige Frisch-Auf-Keeper Primoz Prost löst nach Informationen unserer Redaktion Sascha Vorontsov ab.









Er spielte von 2013 bis 2019 für Frisch Auf Göppingen, gewann mit dem Handball-Bundesligisten die EHF-Pokal-Titel 2016 und 2017, nun kehrt Primoz Prost nach Informationen unserer Redaktion zum Traditionsclub zurück und trainiert ab Mitte August die Torhüter. Derzeit befindet sich der ehemalige slowenische Nationalkeeper noch bei der U-19-WM in Kroatien und betreut die Nachwuchstorhüter der Slowenen. Bis Prost von den Titelkämpfen zurück ist, kümmert sich interimsweise Stefan Klaus, der Assistent von Chefcoach Markus Baur, um die Torhüter bei Frisch Auf, das sich derzeit im Trainingslager in Lautenbach den Feinschliff für die am 27. August bei der MT Melsungen beginnende Saison holt.