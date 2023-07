Das Turnier in Altensteig um den S-Cup ist traditionell ein wichtiger Härtetest mit Blick auf den Saisonstart in der Handball-Bundesliga. Am Ende setzte sich vor 850 Zuschauern in der an allen drei Tagen ausverkauften Eichwaldhalle der Favorit durch: Der Vorjahres-Bundesligafünfte und Turnier-Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen schlug im Endspiel am Sonntag den Vorjahres-14. Frisch Auf Göppingen mit 41:37 (21:17). Beste Göppinger Werfer waren die Rückraumspieler Josip Sarc und Jaka Malus (je fünf Tore). Löwen-Kreisläufer Jannik Kohlbacher bekam die Auszeichnung als bester Feldspieler.

HBW bezwingt erneut TVB

Auf den dritten Platz kam der HBW Balingen-Weilstetten. Das Team von Trainer Jens Bürkle bezwang im „kleinen Finale“ den TVB Stuttgart mit 28:27. Schon vor einer Woche hatte der Aufsteiger den TVB in der Gemeindehalle in Bittenfeld mit 31:28 besiegt. Stuttgarts Coach Michael Schweikardt ist dennoch nicht Bange: „Wir befinden uns derzeit in einer Phase, in der es noch nicht so auf die Ergebnisse ankommt, aber dennoch hätten wir gerne mehr Spiele gewonnen.“

Lesen Sie auch

Neben der Niederlage gegen den HBW verlor sein Team auch das Halbfinale gegen Frisch Auf mit 29:33. Im Viertelfinale hatte sich der TVB gegen das Schweizer Team vom BSV Bern mit 33:23 durchgesetzt. „Wir werden hart arbeiten in den nächsten Wochen, um für den Saisonstart topfit zu sein“, versprach Schweikardt, der in Altensteig auf den verletzten Spielmacher Egon Hanusz und im Laufe des Turniers auch auf Max Häfner verzichten musste. Der Name seines Bruders Kai (MT Melsungen) hält sich unterdessen immer hartnäckiger als möglicher Neuzugang noch für die kommende Runde.

Zufrieden mit dem Abschneiden beim Turnier in Schwarzwald zeigte sich Frisch-Auf-Trainer Markus Baur: „Wir haben viel ausprobiert, viel durchgewechselt. Ich bin happy, wie gut die Neuzugänge bereits integriert sind.“ So wurde etwa der Niederländer Bart Ravensbergen (bisher HSG Nordhorn-Lingen) zum besten Torwart des Turniers gewählt. Baur konnte das Zusammenspiel von ihm mit der Abwehr ausgiebig testen. Und etwas Zeit bleibt ja noch: Am 27. August (16 Uhr) geht’s in der Bundesliga los bei der MT Melsungen. Zum ersten Heimspiel kommt am 31. August (19 Uhr/EWS-Arena) der Endspielgegner von Altensteig – die Rhein-Neckar Löwen.

Bundesliga-Termine

TVB

TVB – Füchse (Freitag, 1. September, 20 Uhr), HBW Balingen-Weilstetten – TVB (Dienstag, 5. September, 19 Uhr), TVB – ThSV Eisenach (Sonntag, 9. September, 18 Uhr), MT Melsungen – TVB (Freitag, 15. September, 19 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (Montag, 25. September, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (Sonntag, 1 Oktober, 15 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (Sonntag, 8. Oktober, 18 Uhr), HSV Hamburg – TVB (Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr).

FAG

MT Melsungen – Frisch Auf (Sonntag, 27. August, 16.30 Uhr), Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (Donnerstag, 31. August, 19 Uhr), ThSV Eisenach – Frisch Auf (Mittwoch, 6. September, 19 Uhr), Frisch Auf – VfL Gummersbach (Samstag, 9. September, 19 Uhr), HSG Wetzlar – Frisch Auf (Sonntag, 17. September, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HSV Hamburg (Donnerstag, 21. September, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – Frisch Auf (Sonntag, 1. Oktober, 16.30 Uhr), Frisch Auf – SC Magdeburg (Samstag, 7. Oktober, 20.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (Sonntag, 15. Oktober, 16.30 Uhr). (jüf)