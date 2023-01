Pelés Grabstätte in Santos

1 Pelé wurde am 03.01.2022 in einem Hochhaus in Santos beigesetzt. Foto: A.RICARDO / shutterstock.com

Pelés letzte Ruhestätte befindet sich in einem Hochhaus in der Stadt Santos. Was es mit dem ungewöhnlichen Friedhof auf sich hat.















Link kopiert

Durch die Bestattung des Weltfußballers Pelé am 03. Januar 2022 im Hochhausfriedhof Memorial Necrópole Ecumênica hat die Welt ihre Augen auf die Stadt Santos in Brasilien gerichtet. Viele Menschen weltweit haben durch die mediale Berichterstattung zum ersten Mal von dem ungewöhnlichen Friedhof gehört. In diesem Artikel haben wir ein paar Hintergrundinformationen zur letzten Ruhestätte von Pelé gesammelt.

Was ist das Memorial Necrópole Ecumênica?

Das Memorial Necrópole Ecumênica gilt laut dem Guinnessbuch der Weltrekorde als höchster Friedhof der Welt. Das Hochhaus hat derzeit 14 Stockwerke, soll in den kommenden Jahren aber um ein weiteres Gebäude mit einer Höhe von 108 Metern ergänzt werden.

Wie funktioniert eine Bestattung im Hochhaus?

Der Hochhausfriedhof bietet mehrere Möglichkeiten zur Bestattung von Verstorbenen. Dazu gehören Urnenbestattungen, Bestattungen in belüfteten Einzelkabinen oder in privaten Räumen bzw. Mausoleen. Letztere können von den Hinterbliebenen oder von den Verstorbenen zu Lebzeiten nach ihrem Geschmack eingerichtet werden. Die Räume und Kammern werden für mehrere Jahre angemietet. Nachdem der Verwesungsprozess abgeschlossen ist, können die Gebeine in einem separaten Bereich des Gebäudes erneut bestattet werden.

Warum gibt es den Hochhausfriedhof?

Aufgrund des Klimas in Brasilien müssen Verstorbene innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden. Im Memorial Necrópole Ecumênica sind Bestattungen zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. Zudem ist auf der Webseite des Hochhausfriedhofes zu lesen, dass die Bestattungen ein anderes Problem lösen. In Brasilien herrscht von Oktober bis April Regenzeit. Dadurch sind die Böden aufgeweicht und schlammig, was Erdbestattungen schwierig macht. Im Hochhausfriedhof können dagegen das ganze Jahr über Bestattungen stattfinden, unabhängig vom Wetter.