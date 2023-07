1 Friedensaktivist Roland Blach blickt mit Sorge gen Osten. Foto: Archiv (Lichtgut/Max Kovalenko) Foto:

Der Marbacher Roland Blach ist als Mitglied der Abrüstungsinitiative ICAN auch Friedensnobelpreisträger. Der Konflikt in der Ukraine birgt in den Augen des Marbachers große Gefahren für Europa und die Welt. Beide Seiten haben Fehler gemacht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Marbach - Roland Blach hat als Mitglied der Abrüstungsinitiative ICAN Ende 2017 den Friedensnobelpreis erhalten. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt den Aktivisten sehr stark. In einem Interview hat er am Mittwoch seine Sicht der Dinge mitgeteilt.