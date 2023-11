Freud und Leid der Familie Havron: Israelische Geiseln mit Stuttgarter Vorfahren

1 Shoshan Haran (rechts) nach ihrer Freilassung. Die Aufnahme wurde von der israelischen Regierung veröffentlicht. Foto: AFP

Traurige Gewissheit: Lilach Kipnis, eine Israelin, die 2018 zur Stolpersteinverlegung für ihre Vorfahrin Julie Heilbronner nach Stuttgart kam, ist unter den Toten des Terroranschlags vom 7. Oktober. Andere Familienmitglieder kamen jetzt aus der Geiselhaft frei.











Unter den am Wochenende von der Terrororganisation Hamas freigelassenen israelischen Geiseln sind Nachfahren der von den Nazis ermordeten Stuttgarterin Julie Heilbronner, an die ein Stolperstein in der Hölderlinstraße erinnert. Das israelischen Nachrichtenportal „ynet news“ nannte die Namen von Shoshan Haran, ihrer Tochter Adi Shoham, der Enkelkinder Neve und Yahel, die neben dem israelischen auch einen deutschen Pass haben. Außerdem ihre Schwiegertochter Sharon Avdigori und deren Tochter Noam. Sie gehören zu der Familie Havron aus dem unweit des Gazastreifens gelegenen Kibbuz Be‘ri, in dem die Hamas am 7. Oktober mehr als 120 Bewohner ermordete. Viele andere wurden entführt.