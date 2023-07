12 Blick auf das Steinheimer Wellarium aus der Vogelperspektive. Die Online-Tickets gingen weg wie warme Semmeln. Foto: Simon Granville, avanti, Werner Kuhnle

Kreis Ludwigsburg - Sonne satt, blauer Himmel, der nur am Samstagabend ab und an durch ein paar Wolken verdunkelt wurde, und Temperaturen um die 28 Grad. Perfekter hätte das Wetter am Wochenende kaum sein können. Das erste richtige Sommerwochenende hat die Menschen ins Freie gelockt und so etwas wie Normalität spüren lassen – beim Bummel über den Wochenmarkt, beim Eis essen, beim Besuch im Biergarten oder beim Sprung ins kühle Nass im Freibad. In Stuttgart platzte die Innenstadt aus allen Nähten, in Ludwigsburg war zwar auch viel los, aber von Massen könne man nicht sprechen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums.