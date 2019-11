1 Auf Stürmer Cristian Giles (rechts) ist derzeit Verlass. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Oberliga den nächsten Sieg. Doch am Samstag wartet auf die Gehrmann-Truppe mit dem Freiburger FC eine schwere Aufgabe. Hier geht es zum Liveticker:

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers befinden sich in der Oberliga Baden-Württemberg momentan in Topform. Drei Mal in Folge konnten die Blauen nun schon gewinnen – seit fünf Spielen sind sie zudem ungeschlagen. Bis auf Platz zwei sind die Degerlocher in der Tabelle vorgerückt. Der VfB Stuttgart II winkt nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vom Platz an der Sonne.

Am Samstag soll die Erfolgsserie der Kickers im Breisgau fortgesetzt werden. Um 14.30 Uhr tritt die Gehrmann-Elf beim Freiburger FC an. Wer hier von einer leichten Aufgabe ausgeht, hat sich geirrt – die Badener sind in der Oberliga momentan das formstärkste Team. Seit acht Spielen haben die Freiburger nicht mehr verloren. Platz acht ist das Ergebnis einer bemerkenswerten Aufholjagd.

Ramon Gehrmann hat großen Respekt vor der Leistung der Badener – dennoch ist er davon überzeugt, dass die Serie des Aufsteigers am Samstag zu Ende geht. Ob das gelingt, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten, verfolgen.