1 Die Hallenbäder wie hier in Plieningen bleiben vorerst noch geschlossen. Foto: Lg/Julian Rettig

Die Stuttgarter Freibäder konnten in dieser Saison coronabedingt keine Rekordzahlen einfahren. Dennoch hat die Pandemie auch positive Neuerungen hervorgebracht, etwa das E-Ticket-System. Badebegeisterten stehen jedoch ein paar harte Wochen bevor.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Am heutigen Freitag und am Wochenende soll es noch mal sommerlich warm werden. Nichts wie los an den Computer also, um noch ein Online-Ticket fürs Freibad zu ergattern. Es ist vielleicht die letzte Chance. Denn wenn die Schultore sich öffnen, dann schließen in diesem Jahr die Pforten zu den Freibädern: Ihre Saison endet am 13. September. Für eine Bilanz sei es freilich noch zu früh, sagt Jens Böhm, Pressesprecher der Bäderbetriebe. „Allerdings muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass wir keine Besucherrekorde aufgestellt haben.“ Was sich auch auf die Einnahmen ausgewirkt hat: „Unser Jahresdefizit wird sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen“, sagt Böhm. Im Jahr 2019 lag dies bei 16 Millionen Euro.

Schuld daran ist freilich die Corona-Krise. Denn diese bescherte den Freibädern einen späteren Start in die Saison sowie Begrenzungen der Besucherzahlen. Statt wie sonst Anfang Mai konnten die Freibäder in diesem Jahr erst Mitte Juni öffnen und hatten dann strikte Auflagen, wie viele Besucher gleichzeitig das Bad besuchen dürfen. „Früher haben wir an heißen Sommertagen etwa im Freibad Rosental bis zu 15 000 Gäste gezählt, in diesem Jahr durften wir pro Schicht nur 1050 einlassen, das sind am Tag 2100 – diese Zahlen sprechen Bände“, sagt Böhm. Hinzu komme, dass man in Stuttgart 2020 die Preise gesenkt hat: Wegen der Einschränkungen gilt in den städtischen Freibädern der günstigere Abendtarif zu 3,30 Euro.

Lesen Sie auch

Das E-Ticket-System wird beibehalten werden

Um Rekordzahlen gehe es in diesem Sommer aber auch nicht, sagt Böhm. Wichtig sei nur, dass man das Angebot überhaupt habe aufrechterhalten können – besonders, da viele Menschen in diesem Jahr nicht verreist seien. Und vor allem sei es essenziell, dass sich niemand in einem Stuttgarter Bad mit Corona infiziere – und das sei bisher nicht der Fall gewesen. „Das ist die positiven Meldung: Es gab keinen Fall der Ansteckung, und es ist friedlich, geordnet und gesittet zugegangen – die Menschen haben die Regeln akzeptiert und sich daran gehalten“, sagt Böhm, der darin eine Bestätigung sieht, dass die Auflagen richtig und gut waren.

Dazu gehört auch das E-Ticket-System: „Wenn der Corona-Krise etwas Positives abgerungen werden kann, dann das E-Ticket. Das war in der Krise eine schnelle Lösung, die ohne Corona wohl nicht so schnell gekommen wäre.“ Bisher haben sich 170 000 Personen registriert. „Das System werden wir auf jeden Fall beibehalten – und zudem, sobald es möglich ist, die Kassen wieder öffnen. Dann sind wir breit aufgestellt für alle Zielgruppen“, so Böhm. Bis dahin werde man den Kartenverkauf in der Zentralen Bäderverwaltung (Breitscheidstraße 48, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr) beibehalten.

Am 13. September tritt die aktuelle Corona-Verordnung für Bäder außer Kraft

Denn auch nach der Freibadsaison geht es weiter. „Leider wissen wir aber noch nicht genau, wann wir die Hallenbäder werden öffnen können“, so Böhm. Der Grund dafür sei, dass die aktuelle Corona-Verordnung für Bäder und Saunen, welche seit dem 1. Juli gilt, am 13. September außer Kraft tritt. „Und wir wissen nicht, was in der neuen Verordnung steht“, sagt Böhm. Ein Szenario, dass er sich vorstellen könnte, sei, dass – neben den normalen Hygieneregeln und Besucherbeschränkungen – besondere Anforderungen an das Lüftungssystem gestellt werden könnten, wie sie auch bei Schulen derzeit im Gespräch sind. „Dann müssten wir schauen, welche Bäder das erfüllen“, sagt Böhm. Da viele Stuttgarter Bäder aus den 1970er Jahren stammten, sei es denkbar, dass bei vielen erst nachgerüstet werden müssten – „was viel Zeit und Kosten schlucken würde“.

Auf Anfrage dieser Zeitung heißt es vom Sozialministerium, dass es bei der neuen Verordnung „keine bahnbrechenden Überarbeitungen geben werde, sondern nur minimale juristische Feinheiten geändert würden“, so Pascal Murmann, stellvertretender Pressesprecher. Insbesondere würden auch keine Anforderungen an die Lüftung gestellt. Dies wird in einer Pressemitteilung zur neuen Bäder-Verordnung vom Donnerstag bestätigt.

Bis die Hallenbäder öffnen, wird es vom 14. September an rund drei Wochen dauern

Das sind gute Neuigkeiten für die Bäderbetriebe. Böhm betont aber auch, dass er erst ein rechtsgültiges Dokument in den Händen halten müsse, um handeln zu können. Deshalb werden die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der Hallenbäder erst am 14. September starten können – vor allem auch, weil das Personal noch in den Freibädern arbeite, wo in diesem Jahr mehr Mitarbeiter benötigt werden. „Wir brauchen dann zwei, wahrscheinlich eher drei Wochen, bis wieder die Bäder für die Gäste öffnen können“, sagt Böhm. In der Zeit zwischen dem Ende der Freibadsaison und der Eröffnung der Hallenbäder hat nur das Leuze geöffnet. Eine Dürrezeit für Wasserratten, die aber nicht vermeidbar sei: „Alles andere wäre verantwortungslos“, sagt Böhm, der um das Verständnis der Besucher wirbt.

Zumal von Seiten der Bäderbetriebe keine Bäderschließungen angedacht seien – auch wenn letztlich immer nur die Stadt die Entscheidung fällen kann, wie wichtig ihr die Bäder sind. Derzeit werde ja sogar in Bäder investiert, so Böhm. „Stuttgart ist und bleibt Bäderstadt.“