Freibäder in Baden-Württemberg

Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock

Die nächsten Tage werden warm und sonnig – das ideale Wetter für einen Freibadbesuch. In einigen Landkreisen in Baden-Württemberg können Sie am Wochenende sogar ohne Corona-Test ins Freibad gehen.

Bis zu 30 °C und dazu meist blauer Himmel – perfekt für einen Freibadbesuch. Wer schwimmen gehen und auf den Liegeflächen entspannen möchte, der kann dies in vielen Freibädern der Region nun auch ohne Test tun.

Freibäder und Badeseen durften schon mit dem 1. Öffnungsschritt in Baden-Württemberg wieder Besucher empfangen. Nun haben einige Landkreise eine beständige Inzidenz unter 35 erreicht, sodass die Testpflicht wegfällt. Allerdings gelten weiterhin die AHA-Regeln und Zutrittsbeschränkungen. Freibäder in Baden-Württemberg dürfen pro 10 m² Fläche jeweils eine Person einlassen. In vielen Bädern können Sie daher bereits im Vorfeld Tickets kaufen, sodass Ihrem Besuch nichts im Wege steht.

Hier brauchen Sie keinen Test fürs Freibad:

Alb-Donau-Kreis

Baden-Baden

Böblingen

Bodenseekreis

Breisgau-Hochschwarzwald

Calw

Emmendingen

Esslingen

Freiburg

Göppingen

Heidelberg

Heilbronn

Hohenlohekreis

Karlsruhe

Konstanz

Lörrach

Main-Tauber-Kreis

Mannheim

Neckar-Odenwald Kreis

Ortenaukreis

Rastatt (ab 12.06.)

Rems-Murr-Kreis

Reutlingen

Rhein-Neckar-Kreis

Sigmaringen

Tübingen

Waldshut

Bitte beachten Sie, dass sich das Infektionsgeschehen und damit die obenstehende Liste täglich ändern kann. Es können sowohl neue Landkreise hinzukommen, als auch einzelne wieder herausfallen. Informieren Sie sich am besten direkt auf den Seiten der Kreisverwaltungen. Wichtig ist neben einem Inzidenzwert von unter 35 für mindestens 5 Tage auch die offizielle Bekanntmachung der Behörden, bevor die Testpflicht entfällt. Über diesen Link gelangen Sie zu der Pressemitteilung der Landesregierung mit den aktuellen Inzidenzwerten in den Land- und Stadtkreisen. Von dort gelangen Sie auch zu den einzelnen Internetauftritten der Gemeinden.

