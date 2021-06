1 In diesen Landkreisen kann man wieder ohne Test draußen sitzen. Foto: Margy Crane / shutterstock.com

Das Wetter am Wochenende wird endlich wieder warm und sonnig. In diesen Landkreisen in Baden-Württemberg können Sie ohne Test in den Außenbereichen der Gastronomie essen und trinken.

Wer am Wochenende die Sonne genießen möchte, kann dies in den Außenbereichen der Gastronomie in den folgenden Landkreisen nun wieder ohne Test tun. Für die Innenbereiche besteht jedoch weiterhin die Testpflicht. Falls Sie also einen Platz im Außenbereich eines beliebten Restaurants oder Biergartens ergattern wollen, lohnt sich die vorherige Reservierung. Auch gelten weiterhin die AHA-Regeln sowie die Maskenpflicht.

In diesen Landkreisen brauchen Sie keinen Test



Alb-Donau-Kreis

Baden-Baden

Böblingen

Bodenseekreis

Breisgau-Hochschwarzwald

Calw

Emmendingen

Esslingen

Freiburg

Göppingen

Heidelberg

Heilbronn

Hohenlohekreis

Karlsruhe

Konstanz

Lörrach

Main-Tauber-Kreis

Mannheim

Neckar-Odenwald

Ortenaukreis

Rastatt (Ab 12.06.)

Rems-Murr-Kreis

Reutlingen

Rhein-Neckar-Kreis

Sigmaringen

Tübingen

Waldshut

Bitte beachten Sie, dass sich die Infektionslage täglich ändern kann. Die obige Liste kann sich also jederzeit wieder ändern. Es können neue Landkreise hinzukommen und andere wieder herausfallen. Informieren Sie sich daher am besten direkt auf den Seiten der Kreisverwaltungen. Über diesen Link gelangen Sie zu der Pressemitteilung der Landesregierung mit den aktuellen Inzidenzwerten in den Land- und Stadtkreisen. Von dort aus gelangen Sie zu den Internetauftritten der einzelnen Gemeinden.

