Die Leiche einer 32-jährigen angehenden Pflegerin aus Stuttgart wird obduziert. Die Polizei hofft so, neue Erkenntnisse in dem Fall zu bekommen, da vieles noch unklar ist.









Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wohnung in Stuttgart wird die 32-Jährige am Freitag obduziert. Davon erhofft sich die Polizei genauere Erkenntnisse zu den Umständen des Verbrechens, wie eine Sprecherin mitteilte. Bei dem Opfer handelt es sich um Krankenpflegerin in Ausbildung.