Am Abend nach dem Fund der Toten sichert die Polizei Spuren.

Am Mittwoch findet die Polizei in einem Wohnheim an der Türlenstraße im Stuttgarter Norden eine tote Frau. Die 32-Jährige wurde offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens.









Offenbar ist in den zurückliegenden Tagen eine Frau in ihrer Wohnung an der Türlenstraße mit Gewalt getötet worden. Davon geht die Stuttgarter Polizei aus. Wann genau, das können die Ermittelnden noch nicht sagen. Es kommt nach ersten Erkenntnissen ein Zeitraum von mehreren Tagen bis zum Finden der getöteten Frau am späten Mittwochnachmittag in Frage. Als die Polizei von Anwohnenden informiert wurden, dass in der Wohnung der Frau vermutlich etwas nicht stimmt, rückten die Einsatzkräfte an und brachen die Tür auf. Das war gegen 17 Uhr. Sie fanden die Frau, die zu diesem Zeitpunkt wohl schon längere Zeit tot in der Wohnung gelegen haben muss. Die Polizei verrät nur, dass sie 32 Jahre alt war und dort wohnte. Die Spurenlage in der Wohnung habe schnell nahegelegt, dass die Polizei hier am Tatort eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens war, sagt die Polizeisprecherin Kara Starke. Eine Obduktion soll am Freitag erfolgen.