Torschützin Lauren James und ihre Mitspielerinnen trugen am Freitag am linken Arm einen Trauerflor.

Gegen Dänemark liefen die englischen Spielerinnen mit einem schwarzen Armband auf. Die Hintergründe.









Zweites Spiel, zweiter Sieg: Das englische Frauen-Nationalteam hat bei der WM in Australien und Neuseeland nach dem 1:0-Auftakterfolg gegen Haiti nachgelegt – mit einem erneuten 1:0-Sieg gegen Dänemark am Freitag in Sydney. Vor 40 000 Zuschauern gelang Lauren James bereits in der 6. Minute das Tor des Tages. Mittelfeldspielerin Keira Walsh vom FC Barcelona musste allerdings in der ersten Hälfte mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung vom Feld.