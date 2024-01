Frau überfällt Tankstelle in Winnenden: Fünfter Raubüberfall in wenigen Monaten

Nach einem erneuten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Wiesenstraße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei am Mittwoch vergeblich in der Umgebung gefahndet. Gegen 10.30 Uhr hatte eine unbekannte Frau die Tankstelle betreten. Darüber, was dort genau passierte, gibt sich die Polizei ungewöhnlich wortkarg. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher mit dem Hinweis, bei diesen Details handle es sich um Täterwissen, lediglich, dass es eine „Bedrohungshandlung“ gegeben habe und dass die Täterin auch Geld erbeutet habe. Über die Höhe der Beute macht die Polizei keine Angaben.

Es ist bereits der fünfte größere Raubüberfall in Winnenden seit Oktober – und teilweise traf es dieselben Tankstellen. Am 3. Oktober hatte ein Mann eine Tankstelle in der Waiblinger Straße mit einem Messer überfallen, trotz groß angelegter Fahndung gelang ihm zunächst die Flucht.

Lesen Sie auch

Der nächste Überfall ereignete sich am 18. November in der Wiesenstraße – just in der Tankstelle, die jetzt am 17. Januar wieder zum Ziel eines Überfalls geworden ist. Damals konnte der Täter fliehen. Am 28. November traf es dann wieder die Tankstelle in der Waiblinger Straße, ein 18 bis 25 Jahre alter Mann erbeutete Geld aus der Registrierkasse und suchte das Weite. Am 2. Januar überfielen zudem zwei maskierte Männer einen Goldhändler in der Waiblinger Straße.

Mitte Dezember nahm die Polizei einen 41 Jahre alten Tatverdächtigen fest – ihm werden nicht nur zwei Brandstiftungen, sondern auch der Überfall vom 3. Oktober vorgeworfen. Ob die Überfälle miteinander zusammenhängen, wird derzeit von der Polizei geprüft. Und zumindest beim jüngsten Überfall, erklärt der Polizeisprecher, sei die Polizei sicher, „dass wir da keine Tätergleichheit haben“ – schließlich handele es sich beim Räuber um eine Frau. Der Sprecher betont, die Polizei arbeite „mit Hochdruck“ an der Aufklärung der Überfälle. „Natürlich sind die Fälle ähnlich gelagert, das heißt aber nicht, dass sie zwingend zusammenhängen müssen.“

Nach dem Überfall hofft die Polizei auf Hinweise

Als Täterbeschreibung zum jüngsten Überfall ist derzeit nur bekannt, dass die mutmaßliche Räuberin maskiert war und einen rosafarbenen Kapuzenpullover trug. Eine Öffentlichkeitsfahndung sei „momentan nicht angedacht“, erklärt der Polizeisprecher. Dies sei – je nach Qualität möglicher Überwachungsbilder, aber auch aus taktischen Überlegungen der Polizei heraus – nicht immer sinnvoll. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise. Wer im Umfeld der Tankstelle etwas beobachtet hat, wird gebeten, dies unter der Nummer 0 73 61 / 58 00 zu melden.