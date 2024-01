6 Die Polizei inspiziert das überfallene Geschäft in Winnenden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Zwei maskierte Männer haben am Dienstagvormittag in Winnenden einen Goldhändler überfallen. Sie raubten Bargeld aus der Kasse und flüchteten. Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren.











Link kopiert



Großer Aufruhr am Dienstag in Winnenden und Umgebung: Ein größeres Aufgebot an Polizeikräften durchstöbert die Straßen, ein Polizeihelikopter kreist über der Innenstadt und der Umgebung.