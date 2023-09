1 Katharina Richter wird für ihre Risikobereitschaft belohnt. Foto: RTL/Dirk Borm

Katharina Richter (29) aus Murr (Kreis Ludwigsburg) wagt auf dem Quizstuhl bei Günther Jauch einen zweiten Versuch und geht am Ende tatsächlich mit mehr Geld nach Hause.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein zweites Mal bei Günther Jauch auf dem Quizstuhl sitzen, das können nicht viele von sich behaupten. Katharina Richter (29) aus Murr ist eine von ihnen. Sie durfte ihren ersten Gewinn aus der RTL-Sendung „Wer wird Millionär??“ setzen, um mehr Geld zu erspielen. Das ist der Volontärin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach gelungen. Auf beachtliche 64 000 Euro war die 29-Jährige bereits in der ersten Runde gekommen. Sie hatte sich damit in der Spezialwoche für das Finale qualifiziert, in dem die Kandidaten die Chance auf 3 Millionen Euro hatten.