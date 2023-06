1 Einsamer Wolf am Waldrand: Trotz eingeschränkter Qualität gilt die Aufnahme einer Fotofalle als gesicherter Nachweis. Foto: Umweltministerium

Gewöhnlich kennt man Wölfe im Kreis Esslingen nur vom Hörensagen. Nun wurde das erste Exemplar auf Esslinger Gemarkung gesichtet: Eine Fotofalle hat Bilder eines Vierbeiners aufgezeichnet – Experten sind sicher, dass es sich um einen Wolf handelt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Quer durch Europa haben sich in jüngerer Zeit verstärkt wieder Wölfe gezeigt – seit 2015 wurden einzelne Tiere an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg beobachtet. Nun wurde erstmals auch im Landkreis Esslingen wieder ein Wolf gesichtet – und das nicht etwa in einsameren Gegenden Richtung Schwäbische Alb, sondern auf der Gemarkung der Stadt Esslingen. Zwar nicht im bewohnten Gebiet, aber zumindest in der Peripherie. Wo genau das Tier sich zeigte, wollte das baden-württembergische Umweltministerium am Dienstag nicht verraten, um keine Schaulustigen anzuziehen. Als gesichert gilt jedoch: Bilder einer Fotofalle, die bereits am 11. Juni aufgenommen worden waren und nun ausgewertet wurden, zeigen einen Wolf. Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg haben die Aufnahmen begutachtet. Die dortigen Experten bewerten die Bilder als eindeutigen Nachweis, dass ein Wolf in Esslingen gesichtet wurde.